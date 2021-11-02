В Башкирии в реке нашли полуразложившийся труп

Накануне в Стерлитамаке очевидцы обнаружили на реке Ольховка проплывающий полуразложившийся труп. По предварительным данным, смерть наступила около месяца назад. Об этом сообщает местная газета «Стерлитамакский рабочий».

На теле была темная куртка. Из-за разложения половую принадлежность трупа следователям определить не удалось. Тело направили на судмедэкспертизу.