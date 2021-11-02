В Уфе за парковку на газонах оштрафовали около 3 тыс автовладельцев

Любителям парковаться не по правилам сотрудники Центра общественной безопасности выписали соответствующие протоколы. За оставленные на газонах, детских и спортивных площадках автомобили водителям грозят штрафы: для граждан их размер составляет 1-2 тысячи рублей, должностных лиц – от 5 до 10 тысяч и юрлиц – от 20 до 30 тысяч. При повторном нарушении штрафы увеличиваются соответственно от 3 до 50 тысяч рублей.