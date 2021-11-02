В Уфе для строительства сквера снесут три жилых дома

В Уфе на пересечении улиц Комсомольской и Шафиева для строительства сквера с тематической скульптурной группой снесут три жилых дома. Застраиваемая площадь составит 1 502 кв.м. Постановление опубликовано на сайте мэрии.
Согласно документации, для реализации проектных решений необходим снос трех существующих жилых домов, общей площадью 254,54 квадратных метров и надворных хозяйственных построек, общей площадью 351,82 квадратных метров. В границах проекта планировки размещение объектов нежилой и жилой застройки не предусмотрено.
По проекту предусмотрена полоса движения трамвая, ширина которой составит 7 метров. Также будут организованы две остановки. Для обеспечения пешеходного движения запланировано строительство сети пешеходных дорожек шириной 2-3 метра. Площадь проектируемой территории составит 1,13 га.