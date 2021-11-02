В одном из регионов России принято решение о продлении нерабочих дней

В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни, которые призваны уменьшить риск распространения коронавируса, а также повысить темпы вакцинации.

Фото №1 - В одном из регионов России принято решение о продлении нерабочих дней

Указом Владимира Путина регионы самостоятельно могут принимать решение о продлении нерабочих дней, опираясь на эпидемиологическую ситуацию. Так, Новгородская область приняла решение продлить нерабочие дни до 14 ноября. Об этом заявил губернатор области Андрей Никитин.

Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области 

По оценкам специалистов, замедлить распространение вируса пока может лишь вакцинация.

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