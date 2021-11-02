В одном из регионов России принято решение о продлении нерабочих дней

В России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни, которые призваны уменьшить риск распространения коронавируса, а также повысить темпы вакцинации.
Указом Владимира Путина регионы самостоятельно могут принимать решение о продлении нерабочих дней, опираясь на эпидемиологическую ситуацию. Так, Новгородская область приняла решение продлить нерабочие дни до 14 ноября. Об этом заявил губернатор области Андрей Никитин.
По оценкам специалистов, замедлить распространение вируса пока может лишь вакцинация.