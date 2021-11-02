В одном из регионов России принято решение о продлении нерабочих дней

Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области