В Уфе определили победителей Международного конкурса им. Рудольфа Нуреева

В Уфе определили победителей международного танцевального конкурса имени Рудольфа Нуреева. Фестиваль проходит в Уфе уже четвертый год на базе Башкирского хореографического колледжа.

В этот раз участники соревновались в направлениях по классическому и народно-сценическому танцу. Лауреатом первой степени стала 12-летняя ученица Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева. Девочка исполнила номер из балета «Дон Кихот». Вторым лауреатом стал Хасанов Даниил, он исполнил танец «Молодость Башкортостана» из репертуара ансамбля имени Файзи Гаскарова.