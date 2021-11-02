Эпидемиолог назвал главное условия для снятия ковид-ограничений в России

Те мероприятия, которые предпринимает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, каникулами называть абсолютно неверно. Это вынужденная мера, которая позволит сделать главное — разорвать цепочку передачи инфекции. Потому что мир ничего более эффективного, чем карантин, в прямом смысле этого слова не знает.

Александр Горелов