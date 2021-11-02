Эпидемиолог назвал главное условия для снятия ковид-ограничений в России

Замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал главное условие для снятия всех коронавирусных ограничений в стране.

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По словам эксперта, для возвращения к нормальной жизни необходимо, чтобы вакцинировалось 80% взрослых. При этом Александр Горелов не опроверг возможность введения новых коронавирусных ограничений. Всё зависит от темпов вакцинации в регионах.

Те мероприятия, которые предпринимает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, каникулами называть абсолютно неверно. Это вынужденная мера, которая позволит сделать главное — разорвать цепочку передачи инфекции. Потому что мир ничего более эффективного, чем карантин, в прямом смысле этого слова не знает.

Александр Горелов

Эпидемиолог призвал жителей и гостей страны воздержаться от дальних поездок, общего застолья, встреч с родственниками и совместных праздников.

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