Жительница Уфы отсудила у коммунальщиков 100 тысяч рублей

Уфимка отсудила у коммунальщиков 100 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Все произошло в мае 2019 года. Уфимка шла по тротуару по улице Мира, как вдруг на нее с растущего поблизости тополя упала ветка. У женщины случился закрытый перелом левой ключицы.

Уфимка обратилась в суд с иском о взыкании компенсации морального вреда причиненного здоровью и убытков. Суд постановил, что УЖХ Орджоникидзевского района должно выплатить компенсацию потерпевшей в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей.