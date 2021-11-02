Жительница Уфы отсудила у коммунальщиков 100 тысяч рублей

Уфимка отсудила у коммунальщиков 100 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Фото №1 - Жительница Уфы отсудила у коммунальщиков 100 тысяч рублей

Все произошло в мае 2019 года. Уфимка шла по тротуару по улице Мира, как вдруг на нее с растущего поблизости тополя упала ветка. У женщины случился закрытый перелом левой ключицы.

Уфимка обратилась в суд с иском о взыкании компенсации морального вреда причиненного здоровью и убытков. Суд постановил, что УЖХ Орджоникидзевского района должно выплатить компенсацию потерпевшей в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей.

Руководствуясь принципом разумности и справедливости, суд определил размер компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Также судом были удовлетворены требования истца о взыскании расходов по оплате юридических услуг, расходы по оплате государственной пошлины в и расходы по проведению судебной медицинской экспертизы.

пресс-служба Орджоникидзевского районного суда
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