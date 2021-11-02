В Башкирии после критики выросло количество вакцинированных депутатов

Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф.

Кирилл Истомин, первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы»