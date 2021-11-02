В Башкирии после критики выросло количество вакцинированных депутатов

Депутаты Башкирии продолжают прививочную кампанию. После критики председателя Госсобрания республики Константина Толкачева количество вакцинированных депутатов выросло.

Фото №1 - В Башкирии после критики выросло количество вакцинированных депутатов

По сообщениям вице-спикера, число вакцинированных парламентариев выросло до 90%. Непривитыми остаются лишь 17 человек. При этом 10 из них перенесли коронавирусную инфекцию в течение последних 6 месяцев. Сейчас решается вопрос о том, как будут принимать участие в заседаниях непривитые сотрудники.

Темпы вакцинации выросли. Большая часть депутатов воспринимает призывы к вакцинации адекватно. Есть те, кому прививку пока делать нельзя по медицинским показаниям. Убежденных антипрививочников, до которых мы пока не можем достучаться, единицы. Но я надеюсь, что и они последуют примеру своих коллег.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 

Напомним, в Башкортостане действуют коронавирусные ограничения. Посетить торговые центры, кинотеатры, заведения общепита с количеством мест больше 50, воспользоваться услугами салонов красоты, саун, фитнес-клубов, междугородних автобусов и пригородного поезда «Орлан» можно при предъявлении QR-кода сертификата о вакцинации, справки о перенесённом заболевании либо справки о медотводе (ее нужно предъявлять вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста).

Систему QR-кодов для посещения учреждений культуры, соцобслуживания, торговых центров ввели в большинстве субъектов Российской Федерации из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19. Какие именно коды и в каких случаях требуются, можно увидеть на карте ограничений на портале стопкоронавирус.рф. Данные собирают и готовят Центры управления регионами, в республике это ЦУР Башкортостана.

Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф.

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