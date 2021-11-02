В Башкирии после критики выросло количество вакцинированных депутатов

Депутаты Башкирии продолжают прививочную кампанию. После критики председателя Госсобрания республики Константина Толкачева количество вакцинированных депутатов выросло.
По сообщениям вице-спикера, число вакцинированных парламентариев выросло до 90%. Непривитыми остаются лишь 17 человек. При этом 10 из них перенесли коронавирусную инфекцию в течение последних 6 месяцев. Сейчас решается вопрос о том, как будут принимать участие в заседаниях непривитые сотрудники.
Напомним, в Башкортостане действуют коронавирусные ограничения. Посетить торговые центры, кинотеатры, заведения общепита с количеством мест больше 50, воспользоваться услугами салонов красоты, саун, фитнес-клубов, междугородних автобусов и пригородного поезда «Орлан» можно при предъявлении QR-кода сертификата о вакцинации, справки о перенесённом заболевании либо справки о медотводе (ее нужно предъявлять вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста).
Систему QR-кодов для посещения учреждений культуры, соцобслуживания, торговых центров ввели в большинстве субъектов Российской Федерации из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19. Какие именно коды и в каких случаях требуются, можно увидеть на карте ограничений на портале стопкоронавирус.рф. Данные собирают и готовят Центры управления регионами, в республике это ЦУР Башкортостана.