Стало известно, сколько нужно копить жителям Башкирии, чтобы купить дом

Жителям Башкирии придётся копить почти десять лет, чтобы приобрести загородный дом. К такому выводу пришли аналитики портала, изучающие цены и спрос на недвижимость в России.

Специалисты изучили средние доходы россиян, а также цены на коттеджи в разных регионах. Башкирия по доступности загородного жилья попала лишь на 41 место из 85. Если исходить из того, что средняя стоимость коттеджа в регионе 3,91 млн рублей, а средняя заработная плата – 40 432 рубля, то среднестатистическому жителю Башкирии понадобится чуть больше 8 лет, чтобы приобрести дом мечты.