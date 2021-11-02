Трое парней из Башкирии, погибшие в ДТП с «Ларгусом», были друзьями

Попавшие в ДТП в Баймакском районе Башкирии четверо парней были друзьями - трое погибли, один сейчас находится в больнице. Об этом сообщает издание UFA1.RU.
28-летний водитель Игорь Ш. скончался на месте трагедии от полученных травм. На заднем сидении находились 18-летний Фаиз и 19-летний Рушан, им тоже не удалось выжить. 23-летний Роман, сидевший на переднем пассажирском сидении, отделался ушибом позвоночника и сотрясением мозга - парня госпитализировали в Аскаровскую ЦРБ.
Как рассказала родственница одного из погибших, что в тот злополучный вечер парни ехали домой с рыбалки.
Напомним, что трагедия произошла 1 ноября. 28-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» ехал со стороны Баймакского района в сторону села Аскарово и на прямом отрезке дороги вылетел правый в кювет, и машина опрокинулась.