Трое парней из Башкирии, погибшие в ДТП с «Ларгусом», были друзьями

Попавшие в ДТП в Баймакском районе Башкирии четверо парней были друзьями - трое погибли, один сейчас находится в больнице. Об этом сообщает издание UFA1.RU.

28-летний водитель Игорь Ш. скончался на месте трагедии от полученных травм. На заднем сидении находились 18-летний Фаиз и 19-летний Рушан, им тоже не удалось выжить. 23-летний Роман, сидевший на переднем пассажирском сидении, отделался ушибом позвоночника и сотрясением мозга - парня госпитализировали в Аскаровскую ЦРБ.

Как рассказала родственница одного из погибших, что в тот злополучный вечер парни ехали домой с рыбалки.