Активисты поделились интересными историями с Всероссийской переписи населения

На вопрос о национальности русские девушки с юмором ответили: раз в течение нескольких месяцев живут в Башкортостане, они башкирки, а когда приедут к себе на родину, снова станут русскими. Милые красавицы-геологи, удачи вам в вашей работе. Надеюсь, через пару лет будем вспоминать о вас теплым словом, проезжая по дороге Дюртюли–Екатеринбург.

Ирина Юнировна