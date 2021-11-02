Активисты поделились интересными историями с Всероссийской переписи населения

В Башкортостане продолжается Всероссийская перепись населения. По последним данным, участие в переписи приняли уже более 2 млн жителей республики. Конечно, активисты обзавелись большим количеством интересных историй с переписи 2021 года.
Например, переписчица Ирина Юнирова познакомилась с пятью девушками-геологами. Они приехали в Дюртюли из Ростовской, Челябинской, Воронежской, Новосибирской областей. Девушки работают инженерами и с удовольствием ответили на вопросы анкеты.
Переписчица Лейли Мартиросян рассказала о знакомстве с парой Субхановых. Пенсионеры ведут активный образ жизни и ухаживают за личным подсобным хозяйством. Любовь Субханова по национальности чувашка, но башкирский язык знает как родной.
Ещё одна переписчица рассказала о 74-летнем Ильфире Низамове из Кушнаренковсокого района, который более 50 лет трудился на предприятии «Молния» и стал заслуженным машиностроителем России и даже получил орден Дружбы из рук Президента страны Владимира Путина. А его супруга Ильфира Галия является заслуженным педагогом и отличником просвещения республики.
Фото: interfax.ru