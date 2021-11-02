Блогер из Уфы поразила историка моды на шоу «Модный приговор»

Блогер из Уфы Полина Вишневская удивила историка моды Александра Васильева в эфире популярной передачи «Модный приговор». Девушка рассказала о новом способе создания одежды и аксессуаров с помощью 3D-печати.

Сама Полина на личной странице в социальной сети поделилась, что подготовка к эфиру заняла у неё много времени, так как 3D-печать — трудоёмкий, сложный и долгий процесс. За сутки до эфира девушка и вовсе не успела даже вздремнуть.

Зато результат поразил историка моды. Александр Васильев отметил, что столкнулся с таким методом создания вещей впервые.

С таким агрегатом я сталкиваюсь впервые. Это очень интересно, с одной стороны вещь напоминает мочалочку, а с другой — лейкопластырь из люксовой аптеки. Я сегодня как подопытный кролик тут, это новое явление в моде. Александр Васильев

Полина подарила ведущему кольцо и корону, созданные с помощью 3D-принтера. При этом дизайнер Наталья Барбье и эксперт моды Эвелина Хромченко неоднозначно отнеслись к такому способу создания аксессуаров. Эксперты отметили, что уверены – за этой технологией будущее, однако пока есть то, что невозможно повторить машине.

Это смещает в голове наших зрителей ориентир, потому что им кажется, что эта штука будет стоять в каждом доме и они сами себе будут платья печатать. Это невозможно. Есть разные функции и квалификации. Эвелина Хромченко