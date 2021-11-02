Стало известно, когда от коронавируса начнут прививать подростков в Башкирии

Сегодня, 2 ноября, на оперативном брифинге по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией в министерстве здравоохранения Башкортостана обсудили текущую эпиедмиологическую ситуацию.
Стало известно, когда начнётся вакцинация подростков. Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что первые этапы клинических испытаний вакцины уже завершены.
Известно, что подростков будут прививать вакциной «ГамКовидВак», дозировка которой будет рассчитана в зависимости от возраста юных пациентов. По предварительной информации, вакцинация подростков начнётся в ноябре.