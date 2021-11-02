Стало известно, когда от коронавируса начнут прививать подростков в Башкирии

Сегодня, 2 ноября, на оперативном брифинге по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией в министерстве здравоохранения Башкортостана обсудили текущую эпиедмиологическую ситуацию.

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Стало известно, когда начнётся вакцинация подростков. Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что первые этапы клинических испытаний вакцины уже завершены.

Мы ждем официального разрешения по использованию вакцин. Мы все также следим за той информацией, которая есть в СМИ и в нашей специализированной литературе. Первые этапы клинических испытаний уже завершены.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ 

Известно, что подростков будут прививать вакциной «ГамКовидВак», дозировка которой будет рассчитана в зависимости от возраста юных пациентов. По предварительной информации, вакцинация подростков начнётся в ноябре.

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