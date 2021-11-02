В Башкортостане простились с народным писателем Нугуманом Мусиным

Траурная церемония прошла в здании Башгосфилармонии. Он скончался на 91-м году жизни.

Гражданская панихида в Башгосфилармонии началась ранним утром. Отправить в последний путь и сказать спасибо народному писателю Башкортостана, заслуженному работнику культуры республики Нугуману Мусину пришли родственники, коллеги и друзья. Для республики это невосполнимая потеря.

Культура и искусство Башкортостана и РФ понесли тяжелую утрату. Незаурядный талант уже был отмечен в студенческие годы. Но свое призвание он нашел в прозе. Все его произведения можно считать достойной частью золотого фонда башкирской литературы. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Последние дни Нугумана Мусина стали тяжелыми. Его семья переболела коронавирусом, несколько дней назад скончалась его дочь. Еще раньше писатель потерял жену и еще одну дочь. Коллеги считают, что удар судьбы стал роковым. Друзья вспоминают, что для Нугумана Мусина дом значил многое. Это было место притяжения не только родственников, но и писателей.

Это не только писательский талант, но и его человеческие качества. Что ни возьми, какую бы сторону жизни не брать, то мы видим в нем деятеля. Рашит Шакур, народный поэт Республики Башкортостан

Только светлая память. Сегодня, в такой туманный день, наш народный писатель, которого я знаю со студенческих дней, ушел от нас, сказал бы я так, но это будет неверно. Но именно в этот день его светлая память освещает его учеников. Марсель Салимов, писатель, поэт

Нугуман Мусин – автор произведений, в основе которых глубокий драматизм сюжета и ясное объяснение психологии героев. Ему присуждали звание отличника охраны природы России за то, что объяснял через свои книги, почему важно заботить об окружающем мире. Серия романов – это дилогия «Вечный лес», «Белый олень на Синь-горе» и его продолжение «Выходи в путь на заре». Особую связь он переживал и сам.

Он был очень работоспособным человеком. Летом всегда уезжал к себе на дачу. Не только там выращивал фрукты и овощи, но и писал, все время писал. И его произведения останутся в наших сердцах. Ралиф Кинзябаев, писатель