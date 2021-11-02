В Башкортостане простились с народным писателем Нугуманом Мусиным

Траурная церемония прошла в здании Башгосфилармонии. Он скончался на 91-м году жизни.
Гражданская панихида в Башгосфилармонии началась ранним утром. Отправить в последний путь и сказать спасибо народному писателю Башкортостана, заслуженному работнику культуры республики Нугуману Мусину пришли родственники, коллеги и друзья. Для республики это невосполнимая потеря.
Последние дни Нугумана Мусина стали тяжелыми. Его семья переболела коронавирусом, несколько дней назад скончалась его дочь. Еще раньше писатель потерял жену и еще одну дочь. Коллеги считают, что удар судьбы стал роковым. Друзья вспоминают, что для Нугумана Мусина дом значил многое. Это было место притяжения не только родственников, но и писателей.
Нугуман Мусин – автор произведений, в основе которых глубокий драматизм сюжета и ясное объяснение психологии героев. Ему присуждали звание отличника охраны природы России за то, что объяснял через свои книги, почему важно заботить об окружающем мире. Серия романов – это дилогия «Вечный лес», «Белый олень на Синь-горе» и его продолжение «Выходи в путь на заре». Особую связь он переживал и сам.
Нугумана Мусина похоронили в деревне Кулгуна в Ишимбайском районе. Это малая родина легендарного писателя, о которой он рассказывал всю свою жизнь в произведениях. Здесь каждый уголок хранит светлую память о легенде башкирской литературы.