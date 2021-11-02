В Москве обсудили стратегию развития башкирского народа

Московских земляков познакомили со стратегией развития башкирского народа. Он подготовлен Всемирным курултаем башкир и рассчитан на десять лет. В столичной библиотеке встретились ученые, педагоги, предприниматели, программисты, музыканты и художники. Все участники круглого стола – выходцы из Башкортостана.

Цель разработанной стратегии – создание условий для развития башкирского народа. Москвичи отметили, что республика поддерживает это направление. В последние два года большое количество мероприятий в столице проводилось на грант главы республики.