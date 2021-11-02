В Уфе вновь дезинфицируют подъезды от коронавируса

В Уфе снова дезинфицируют подъезды. Проводится обработка входных групп, коридоров, лифтов, лестниц и перил на первом этаже. В защитных комбинезонах работают сами коммунальщики.

Бесцветное средство не имеет запаха. Препарат, которым обрабатывают поверхности, производится в Башкортостане. Заключение по нему Минздрав дал ещё в прошлом году. Так дезинфицируются перила, двери в подъезд, ручки, почтовые ящики, а в многоэтажках с лифтами – вход в кабины и кнопки.

Средства на обработку, по словам специалистов, выделены из государственного бюджета. Так что плату с жильцов за регулярную дезинфекцию требовать никто не должен.

Обрабатывать подъезды начали в прошлом году. Работа прекращалась и дезинфекцию делали по запросу. Сейчас они проходят вновь в режиме профилактики.