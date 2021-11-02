В Башкирии поддельные сертификаты о вакцинации начнут вычислять через смартфоны

В Башкортостане людей с поддельными сертификатами о вакцинации могут вычислять с помощью смартфонов. Для этих целей появилось специальное приложение.

Новое приложение для смартфона получило название «Госуслуги. СТОПкоронавирус». Оно должно помочь устанавливать подлинность сертификатов о вакцинации или результатов ПЦР-тестов. После прохождения процедуры все документы автоматически будут появляться в приложении.