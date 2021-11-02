В Башкирии зафиксированы трагические случаи после лечения коронавируса на дому

Сегодня, 2 ноября, в министерстве здравоохранения Башкирии прошёл брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

Фото №1 - В Башкирии зафиксированы трагические случаи после лечения коронавируса на дому

Министр здравоохранения Максим Забелин призвал жителей региона не заниматься самолечением на дому и не пить антибиотики без рецепта врача. В регионе уже зафиксированы трагические случаи после самостоятельного лечения пациентами.

К сожалению, у нас есть случаи, которые закончились трагично, когда лечение ведется самостоятельно: граждане начинают бесконтрольно принимать антибиотики, гормональные препараты, лекарства, направленные на разжижение крови. Когда лечение идет без медицинских знаний, это приводит к трагическим последствиям, к осложнениям, нежелательным явлениям. Потом вы больше потратите средств и времени на улучшение ситуации.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ 

Максим Забелин призвал всегда обращаться к специалистам, которые имеют необходимые знания, которые подтверждены государственными дипломами. К мнениям интернет-специалистов стоит относиться скептически.

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