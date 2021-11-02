В Башкирии зафиксированы трагические случаи после лечения коронавируса на дому

К сожалению, у нас есть случаи, которые закончились трагично, когда лечение ведется самостоятельно: граждане начинают бесконтрольно принимать антибиотики, гормональные препараты, лекарства, направленные на разжижение крови. Когда лечение идет без медицинских знаний, это приводит к трагическим последствиям, к осложнениям, нежелательным явлениям. Потом вы больше потратите средств и времени на улучшение ситуации.

Максим Забелин, министр здравоохранения РБ