В Башкирии зафиксированы трагические случаи после лечения коронавируса на дому

Сегодня, 2 ноября, в министерстве здравоохранения Башкирии прошёл брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.
Министр здравоохранения Максим Забелин призвал жителей региона не заниматься самолечением на дому и не пить антибиотики без рецепта врача. В регионе уже зафиксированы трагические случаи после самостоятельного лечения пациентами.
Максим Забелин призвал всегда обращаться к специалистам, которые имеют необходимые знания, которые подтверждены государственными дипломами. К мнениям интернет-специалистов стоит относиться скептически.