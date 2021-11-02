В России возбудили более 500 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации

В России было возбуждено более 500 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
С июля 2021 года в России было заведено 503 уголовных дела. При этом сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить мероприятия по выявлению фальсифицированных документов.
Только с 18 по 24 октября было проведено около 1326 различных мероприятий, которые направлены на выявление мошенников. В Башкирии самым громким делом подобного рода оказалась подделка сертификатов о вакцинации в Сибае, где были задержаны медицинские работники.