В России возбудили более 500 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации

В России было возбуждено более 500 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Фото №1 - В России возбудили более 500 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации

С июля 2021 года в России было заведено 503 уголовных дела. При этом сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить мероприятия по выявлению фальсифицированных документов.

Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2 036 специализированных интернет-сайтов.

Ирина Волк, официальный представитель МВД 

Только с 18 по 24 октября было проведено около 1326 различных мероприятий, которые направлены на выявление мошенников. В Башкирии самым громким делом подобного рода оказалась подделка сертификатов о вакцинации в Сибае, где были задержаны медицинские работники.

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