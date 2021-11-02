В Башкирии на машиниста упали 660 кирпичей

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование жуткого несчастного случая. Инцидент был зафиксирован 4 августа в строительной организации в Бакалинском районе.
В злополучный день пакеты, в которых находилось по 330 кирпичей, доставляли к КамАЗу. Груз укладывали козловым краном. В один момент на 48-летнего машиниста крана упали два пакета с кирпичами.
Несчастного оперативно госпитализировали с тяжелыми травмами в Туймазинскую центральную больницу. Ведомство отметило неудовлетворительную организацию работ, что привело к травме сотрудника. Директор предприятия был оштрафован на сумму в 230 тысяч рублей.