В Уфе обнаружили наркопритон в многоквартирном доме

В Уфе сотрудники полиции ликвидировали наркопритон. Его обнаружили в многоквартирном доме по улице Николая Дмитриева.
Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, 38-летний наркозависимый уфимец предоставлял свою квартиру в обмен на запрещенные вещества. В квартире не только употребляли наркотики, но и изготавливали некоторые из них. Жильцы дома пожаловались на едкий химический запах в подъезде.
В квартире были обнаружены использованные шприцы, упаковки от препаратов и другие улики. Сейчас хозяин квартиры задержан. Было возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД по РБ.