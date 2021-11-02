В Уфе обнаружили наркопритон в многоквартирном доме

В Уфе сотрудники полиции ликвидировали наркопритон. Его обнаружили в многоквартирном доме по улице Николая Дмитриева.

Фото №1 - В Уфе обнаружили наркопритон в многоквартирном доме

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, 38-летний наркозависимый уфимец предоставлял свою квартиру в обмен на запрещенные вещества. В квартире не только употребляли наркотики, но и изготавливали некоторые из них. Жильцы дома пожаловались на едкий химический запах в подъезде.

В квартире были обнаружены использованные шприцы, упаковки от препаратов и другие улики. Сейчас хозяин квартиры задержан. Было возбуждено уголовное дело.

Фото №2 - В Уфе обнаружили наркопритон в многоквартирном доме

Фото: МВД по РБ. 

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