В Уфе обнаружили наркопритон в многоквартирном доме

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, 38-летний наркозависимый уфимец предоставлял свою квартиру в обмен на запрещенные вещества. В квартире не только употребляли наркотики, но и изготавливали некоторые из них. Жильцы дома пожаловались на едкий химический запах в подъезде.