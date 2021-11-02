В Башкирии ревнивая жена ударила ножом любовницу мужа

31 октября в Салавате произошла кровавая драма. 36-летнюю местную жительницу обвинили в убийстве 28-летней девушки.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, инцидент произошёл в подъезде многоквартирного дома по улице Уфимской. По предварительной версии, в квартире праздновали день рождение обвиняемой. В один момент она в состоянии алкогольного опьянения поссорилась со своим супругом, после чего поспешно покинула квартиру. Вернувшись, она застала своего мужа в компании 28-летней гостьи.

Между женщинами вспыхнула ссора, которая продолжилась на кухне. В разгар конфликта обиженная женщина схватила нож и ударила им соперницу в сердце. Пострадавшая попыталась убежать, но в подъезде упала, потеряла сознание и вскоре умерла. Полицию и врачей вызвал один из гостей.