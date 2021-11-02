В Минздраве Башкортостана рассказали, на каком сроке можно вакцинировать беременных

В Башкортостане начнут вакцинировать подростков до конца года. Выход препарата для детей и внесение изменений в инструкцию ожидается в ноябре.

Об этом на брифинге Минздрава заявил глава регионального ведомства Максим Забелин. Дозировка будет рассчитываться в зависимости от возраста пациентов. Министр здравоохранения ответил также на вопрос о вакцинации будущих мам. По его словам, согласно последним рекомендациям, прививку от ковида можно делать с 12-й недели беременности.