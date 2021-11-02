Самоизоляция 60+: как в Башкирии соцработники помогают пожилым людям

Ситуация с коронавирусом в республике стабилизировалась, об этом заявил министр здравоохранения Максим Забелин. Результаты принесли ограничительные меры и возросшие темпы вакцинации. Тем временем непривитые в возрасте 60+ продолжают оставаться дома. За продуктами и лекарствами вместо них ходят соцработники.

Подопечных в этой квартире у Ирины Дегтяревой двое. Один из них – кот с особыми предпочтениями к покупному корму. И его вкусы тоже придется учитывать, чтобы бабушка лишний раз не выходила на улицу.

Все, что нужно, приносит мне она. 5 лет, никаких у нас проблем не было. Фания Бадретдинова, жительница г. Уфы

За время самоизоляции забот у соцрабников стало больше. Но для Ирины Дегтяревой пенсионеры давно родные. Кроме обычных обязанностей – помочь по хозяйству или доставить необходимое – она заботится и о настроении своих подопечных. Сегодня, к примеру, к сумке с продуктами в подарок – синий букетик цветов.

Варят обеды, вместе кушаем, потом музыкальная пауза. Раиса Лях, жительница г. Уфы

У них мало общения. И для них ты – это все. А когда ты это ощущаешь, делаешь как можно больше. Хочется удивить, чтобы человек получил положительные эмоции. Ирина Дегтярёва, социальный работник

Кстати, когда пожилые решат вакцинироваться, им поможет услуга «Бесплатный автоволонтер». Нужно позвонить по телефону, и до прививочного пункта довезут. Те, кто пока не прошел процедуру иммунизации, остаются дома. Правда, активности большинству пенсионеров не занимать даже в четырех стенах.

Приготовила рассаду на весну, вязанием занялась. Что делать, время такое. Марина Бублиенко, жительница г. Уфы

За соцработником Ленинского района столицы Анной Каюмовой закреплены 20 пожилых горожан. Все заявки на продукты и лекарства принимает по телефону. Поэтому на связи, по сути, она весь день.

Я приношу им продукты, помогаю по хозяйству. Во время самоизоляции они нуждаются в нас еще больше, чем в обычные дни. Анна Каюмова, социальный работник