Самоизоляция 60+: как в Башкирии соцработники помогают пожилым людям

Ситуация с коронавирусом в республике стабилизировалась, об этом заявил министр здравоохранения Максим Забелин. Результаты принесли ограничительные меры и возросшие темпы вакцинации. Тем временем непривитые в возрасте 60+ продолжают оставаться дома. За продуктами и лекарствами вместо них ходят соцработники.
Подопечных в этой квартире у Ирины Дегтяревой двое. Один из них – кот с особыми предпочтениями к покупному корму. И его вкусы тоже придется учитывать, чтобы бабушка лишний раз не выходила на улицу.
За время самоизоляции забот у соцрабников стало больше. Но для Ирины Дегтяревой пенсионеры давно родные. Кроме обычных обязанностей – помочь по хозяйству или доставить необходимое – она заботится и о настроении своих подопечных. Сегодня, к примеру, к сумке с продуктами в подарок – синий букетик цветов.
Кстати, когда пожилые решат вакцинироваться, им поможет услуга «Бесплатный автоволонтер». Нужно позвонить по телефону, и до прививочного пункта довезут. Те, кто пока не прошел процедуру иммунизации, остаются дома. Правда, активности большинству пенсионеров не занимать даже в четырех стенах.
За соцработником Ленинского района столицы Анной Каюмовой закреплены 20 пожилых горожан. Все заявки на продукты и лекарства принимает по телефону. Поэтому на связи, по сути, она весь день.
Ситуация в республике с коронавирусом стабилизировалась. Ношение масок, социальная дистанция, самоизоляция и вакцинация принесли свои плоды. Победой в любом случае будет считаться коллективный иммунитет к заразе, которая ввела жесткие коррективы во все сферы жизни.