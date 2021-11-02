Реформа лабораторий в Башкирии: какой путь проходят медицинские анализы

В республике проходит масштабная реформа лабораторной системы. Регион будет поделён на несколько зон. Каждая будет относиться к новой модернизированной лаборатории. Сдать анализы можно будет даже в ФАПе, а курьер уже оперативно доставит биоматериал в медучреждение. Как будет работать новая система?

Вручную пробирки уже никто не помечает. У врачей на столах сканнер, который всё делает за них. Так что перепутать данные невозможно – машина не ошибается. Мы решили проследить весь путь анализов. Для этого сами сдаём кровь.

Анализ крови проводят не в поликлинике, здесь происходит лишь забор. Так вскоре будет по всей республике. Централизованная система. Когда сдать биоматериал можно будет, например, в ФАПе, но для обследования его отвезет курьер в современную лабораторию.

Ни жара, ни холод никак не повлияют на анализы. Пока водитель собирает груз, мы заезжаем в городской кожвендиспансер. Это как раз одна из больниц, где лабораторию упразднят. В медучреждении будут проводить лишь забор.

Людей не сократим, переведем в ПЦР-лабораторию. И для нас выгодно: не хватает помещений. Откроем здесь кабинеты для приема. Наиль Уразлин, главный врач Республиканского кожно-венерологического диспансера

Лаборанты – это бойцы невидимого фронта. От их работы зависит многое, но в лицо в отличие от врачей их не знает никто. С любовью они относятся не только к своему делу, но даже к технике.

Так определяется сифилис. Анализы с повышенным риском, как, например, на гепатит или ВИЧ, будут также проводить в кожвендиспансере. Меры безопасности здесь более строгие.

А сумка с нашими анализами благополучно добралась до 13-й больницы. Это, можно сказать, центр лабораторной системы Уфы. Регион поделят на части. И каждая будет относиться к своей лаборатории. Сельские жители смогут сдать анализы, и их отправят в точно такое же современное отделение. Сначала все пробирки устанавливают в центрифугу. Это нужно для разделения вещества. А затем отправляют в сортировщик.

Сортировщик сам сортирует пробы по отделам. Нам не нужно каждую пробирку смотреть и сортировать. Сразу берем в работу. Светлана Музюкова, заведующая клинико-диагностической лабораторией ГКБ №13

Это позволяет сократить время и исключить ошибки. Результаты многих анализов теперь можно получить в тот же день.

Переход на централизованную систему повысит качество работы. Сельчанам, например, станут доступны анализы, проводящиеся на таких же аппаратах, что стоят в московских клиниках. Если раньше обследования делали по 30-50 позициям, то теперь по 430. Такая реорганизация также экономит деньги, которые дальше можно вкладывать в модернизацию и другие программы здравоохранения.

Лаборатории находятся в руках республики, это не частная система. Мы в этом плане отстояли свою независимость. Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан