В Башкирии установят солнечную электростанцию для переработки вторсырья

На предприятии по производству пластика в Благовещенске идет строительство нового экологичного генератора энергии. Фотоэлектрические модули расположатся на площади в 8 гектаров. Планируется, что их энергия будет обеспечивать переработку старых полимеров.
На белые карнизы рабочие устанавливают фотоэлекрические модули – солнечные батареи. Более 10 тысяч таких панелей в скором времени будут образовывать целую электростанцию. Ее площадь – 8 гектаров.
Новая солнечная электростанция расположится на предприятии по производству сырья для изготовления пластика в Благовещенске. По словам сотрудников компании, «зеленый» генератор энергии уменьшит количество выбросов парниковых газов и углеродный след производства на 1,2 процента от годовых отходов.
Планируется, что после запуска солнечная электростанция будет обеспечивать энергией переработку старого полиматериала. По словам сотрудников, повторному использованию будет подвергаться около 34 тысяч тонн вторичного сырья ежегодно. На это будет затрачено 25 процентов от полученной экологичной энергии.
Строительство новой «зеленой» электростанции на предприятии планируют закончить в январе 2022 года. И ближе к лету начнется переработка вторсырья и с использованием энергии солнечного генератора.