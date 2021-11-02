В Башкирии установят солнечную электростанцию для переработки вторсырья

На предприятии по производству пластика в Благовещенске идет строительство нового экологичного генератора энергии. Фотоэлектрические модули расположатся на площади в 8 гектаров. Планируется, что их энергия будет обеспечивать переработку старых полимеров.

На белые карнизы рабочие устанавливают фотоэлекрические модули – солнечные батареи. Более 10 тысяч таких панелей в скором времени будут образовывать целую электростанцию. Ее площадь – 8 гектаров.

Новая солнечная электростанция расположится на предприятии по производству сырья для изготовления пластика в Благовещенске. По словам сотрудников компании, «зеленый» генератор энергии уменьшит количество выбросов парниковых газов и углеродный след производства на 1,2 процента от годовых отходов.

Проектная мощность электростанции – 4,9 мВт, что составляет 7,1% от мощностей всех солнечный электростанций, реализованных на территории республики. Вадим Ахметов, эксперт по энергетике

Планируется, что после запуска солнечная электростанция будет обеспечивать энергией переработку старого полиматериала. По словам сотрудников, повторному использованию будет подвергаться около 34 тысяч тонн вторичного сырья ежегодно. На это будет затрачено 25 процентов от полученной экологичной энергии.

Переработанный расплавленный пластик мы будем соединять с первичным пластиком и получать готовую продукцию. Артем Гребенщиков, главный технолог