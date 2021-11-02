Известно, когда завершится установка пиксельной елки в Уфе

Конструкция состоит из трех тысяч элементов, собрать которые рабочие Горзеленхоза планируют к 15 ноября. Сначала устанавливается металлокаркас, далее трудоемкий процесс сбора электроники. За счет работы светодиодов на поверхность пиксельной ели будут выводиться световые эффекты и текст поздравлений. Елку украсят искусственной хвоей, завершающий момент – установка на макушке пятиконечной звезды.