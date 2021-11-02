Известно, когда завершится установка пиксельной елки в Уфе

В Уфе приступили к установке новогодней елки перед Конгресс-холлом «Торатау». Место хвойной красавицы займет пиксельная ель высотой 32 метра.

Конструкция состоит из трех тысяч элементов, собрать которые рабочие Горзеленхоза  планируют к 15 ноября. Сначала устанавливается металлокаркас, далее трудоемкий процесс сбора электроники. За счет работы светодиодов на поверхность пиксельной ели будут выводиться световые эффекты и  текст поздравлений. Елку украсят искусственной хвоей, завершающий момент – установка на макушке  пятиконечной  звезды. 

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Железо, тяжелая работа. Все это надо собирать, каждый болт крутить. Создаем праздничный эффект, готовимся к Новому году – время быстро летит.

Ильшат Хайбуллин, рабочий Горзеленхоза
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