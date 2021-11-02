Хоккейная «Агидель» продолжает тренировки в усеченном составе

Женская хоккейная команда «Агидель» продолжает тренировки в усеченном составе. Большая часть игроков отправилась на матчи первенства страны среди юниорок до 18 лет в составе сборной республики.
Турнир продлится до 6 ноября. Впереди у команды Башкортостана матчи против сборных Московской области и сборной Челябинска. А пока на льду «Уфа-Арены» продолжается подготовка к очередным матчам регулярного чемпионата ЖХЛ.
На сегодняшний день у «Агидели» 7 побед в 14 матчах и третье место в турнирной таблице. Сразу 11 игроков команды претендуют на попадание на Олимпиаду в Китае в феврале 2022 года.