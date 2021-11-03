Певица из Уфы Гульназ Асаева рассказала о планах на будущее семьи и детей

Популярная певица из Башкирии Гульназ Асаева рассказала о планах на будущее семьи и детей. Девушка разоткровенничалась в своих соцсетях.
Напомним, у Асаевой и ее супруга Вилли родилась девочка, которую назвали Диной. Певица тщательно скрывала свою беременность от посторонних глаз и долго не появлялась на публике. Спустя время она рассказала своим поклонникам, по какой причине не рассказала о том, что ждет ребенка.
Накануне подписчики артистки в Инстаграм поинтересовались у Гульназ, хочет ли она еще детей. Певица откровенно ответила на этот личный вопрос и поделилась дальнейшими планами на семейную жизнь.