Певица из Уфы Гульназ Асаева рассказала о планах на будущее семьи и детей

Популярная певица из Башкирии Гульназ Асаева рассказала о планах на будущее семьи и детей. Девушка разоткровенничалась в своих соцсетях.

Напомним, у Асаевой и ее супруга Вилли родилась девочка, которую назвали Диной. Певица тщательно скрывала свою беременность от посторонних глаз и долго не появлялась на публике. Спустя время она рассказала своим поклонникам, по какой причине не рассказала о том, что ждет ребенка.