В Уфе за организацию и проведение азартных игр будут судить четверых мужчин

Как установлено следствием, в 2018 году на территории Уфы действовала преступная группа, в которую входили шестеро местных жителей, занимавшаяся незаконными организацией и проведением азартных игр вне игорной зоны. Организатор арендовал нежилое помещение на ул. 50 лет СССР. Для проведения игр были приобретены компьютеры, на которые было установлено специальные программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры. Организатор вовлек в преступную деятельность пятерых человек для работы кассиром, администратором, системным администратором, а также техническим специалистом и охранником игрового клуба.

пресс-служба СУ СКР Башкирии