В Башкирии мошенницы обманули 83-летнюю бабушку

49-летняя жительница Стерлитамака обратилась в отделение полиции и рассказала, что аферисты обманули ее 83-летнюю мать. Подробности инцидента сообщили в МВД республики.
Доверчивая пенсионерка обменяла свои сбережения - 91 тысячу рублей. Вскоре домой пришла ее дочь и выявила пропажу денежных средств. Как выяснилось аферистки обменяли 15 тысяч рублей на настоящие купюры, а остальные 76 тысяч рублей - на купюры банка приколов.
Следственное управление МВД Стерлитамака возбудило уголовное дело. В настоящее время оперативники разыскивают мошенниц.
Фото: МВД РБ.