В Башкирии мошенницы обманули 83-летнюю бабушку

49-летняя жительница Стерлитамака обратилась в отделение полиции и рассказала, что аферисты обманули ее 83-летнюю мать. Подробности инцидента сообщили в МВД республики.

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Как выяснили сотрудники полиции, 28 октября около 16:00 в дверь квартиры постучали неизвестные женщины средних лет, которые представились сотрудницами социальной службы. Пенсионерка, недолго думая, открыла дверь визитерам и впустила их. В квартире женщины предложили заменить имеющиеся денежные купюры на новые, аргументируя тем, что грядет деноминация и личные накопления могут обесцениться.

пресс-служба МВД Башкирии

Доверчивая пенсионерка обменяла свои сбережения - 91 тысячу рублей. Вскоре домой пришла ее дочь и выявила пропажу денежных средств. Как выяснилось аферистки обменяли 15 тысяч рублей на настоящие купюры, а остальные 76 тысяч рублей - на купюры банка приколов.

Следственное управление МВД Стерлитамака возбудило уголовное дело. В настоящее время оперативники разыскивают мошенниц.

Фото: МВД РБ.

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