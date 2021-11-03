В Башкирии мошенницы обманули 83-летнюю бабушку

Как выяснили сотрудники полиции, 28 октября около 16:00 в дверь квартиры постучали неизвестные женщины средних лет, которые представились сотрудницами социальной службы. Пенсионерка, недолго думая, открыла дверь визитерам и впустила их. В квартире женщины предложили заменить имеющиеся денежные купюры на новые, аргументируя тем, что грядет деноминация и личные накопления могут обесцениться.

пресс-служба МВД Башкирии