В Уфе парень оформил кредиты на своего бывшего одноклассника

24-летний уфимец обратился в полицию и рассказал, что ему а электронный и почтовый ящики начали приходить письма о имеющейся непогашенной задолженности от различных банков, однако кредиты он не брал. Подробности необычной истории рассказали в пресс-службе МВД РБ.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и доставили его в отделение полиции. Им оказался 23-летний житель Уфы. Он рассказал, что потратил денежные средства на личные нужды.
Отдел дознания уже завершил расследование уголовного дела. В скором времени злоумышленнику будет вынесен приговор.