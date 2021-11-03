В Уфе парень оформил кредиты на своего бывшего одноклассника

Органом предварительно следствия установлено, что уфимец в 2018 году играл в букмекерской конторе, свои паспортный данные давал лишь один раз своему бывшему однокласснику. В марте текущего года этим и решил воспользоваться предприимчивый приятель. Найдя в своей электронной почте письмо с фотографией паспорта, решил оформить кредиты на товарища. Подал онлайн-заявки в различные банки. Удача улыбнулась ему два раза. Общий ущерб составил более 25 тысяч рублей.

пресс-служба МВД Башкирии