В Башкирии осудят медика, которая за маникюр и педикюр выдала сертификаты вакцинации от COVID-19

В июне 2021 года обвиняемая предложила своей знакомой, работающей в салоне красоты, за взятку в виде оказания ей косметических услуг - маникюра и педикюра, сделать ей подложный сертификат о вакцинации от коронавирсуной инфекции, на что женщина согласилась, однако, попросила сделать такой же сертификат и ее сожителю. Обвиняемая, введя в заблуждение медицинскую сестру, попросила ее внести в журнал учета профилактических прививок заведомо ложные сведения о якобы проведении двух этапов вакцинации от коронавирусной инфекции ее знакомой и ее сожителя. В последующем указанные сведения переданы регистратору в поликлинику Иглинской больницы и внесены в регистр вакцинированных от COVID-19 на портал Госуслуг. Кроме того, обвиняемая, в продолжение своего преступного умысла, заполнила на эту же знакомую карту учета диспансеризации, внеся ложные сведения о прохождении ею осмотра перед вакцинацией и проведении самой вакцинации, после чего получила обещанные косметические услуги.

пресс-служба СУ СКР Башкирии