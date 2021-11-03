В Башкирии осудят медика, которая за маникюр и педикюр выдала сертификаты вакцинации от COVID-19

В Иглинском районе Башкирии будут судить 34-летнюю акушерку - заведующую одним из местных ФАПов. Ее обвиняют в служебном подлоге и взяточничестве. Следователи завершили расследование уголовного дела, заявили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии осудят медика, которая за маникюр и педикюр выдала сертификаты вакцинации от COVID-19

В июне 2021 года обвиняемая предложила своей знакомой, работающей в салоне красоты, за взятку в виде оказания ей косметических услуг - маникюра и педикюра, сделать ей подложный сертификат о вакцинации от коронавирсуной инфекции, на что женщина согласилась, однако, попросила сделать такой же сертификат и ее сожителю. Обвиняемая, введя в заблуждение медицинскую сестру, попросила ее внести в журнал учета профилактических прививок заведомо ложные сведения о якобы проведении двух этапов вакцинации от коронавирусной инфекции ее знакомой и ее сожителя. В последующем указанные сведения переданы регистратору в поликлинику Иглинской больницы и внесены в регистр вакцинированных от COVID-19 на портал Госуслуг. Кроме того, обвиняемая, в продолжение своего преступного умысла, заполнила на эту же знакомую карту учета диспансеризации, внеся ложные сведения о прохождении ею осмотра перед вакцинацией и проведении самой вакцинации, после чего получила обещанные косметические услуги.

пресс-служба СУ СКР Башкирии

Факт преступной деятельности был выявлен сотрудниками МВД.

Свою вину обвиняемая отрицать не стала. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

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