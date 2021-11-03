В лесах Башкирии заблудились три человека

С начала недели в лесах Башкирии заблудились три человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГКЧС Башкирии.

Вчера, второго ноября, в селе Янурусово Ишимбайского района республики пропал без вести 57-летний местный житель, который ушел в лес за грибами и не вернулся. Сообщение поступило по номеру 112.

Сегодня, третьего ноября, мужчина и женщина приехали за грибами в село Утяково Гафурийского района Башкирии и заблудились.