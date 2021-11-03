Жительница Уфы лишилась денег, поверив лже-экстрасенсу

32-летняя жительница Уфы обратилась в отделение полиции и рассказала, что лишилась 10 тысяч рублей, поверив лже-экстрасенсу.
Как сообщили в пресс-службе МВД РБ, в интернете заявительница наткнулась на видеоролик, в котором экстрасенс обещал помочь в любых делах. Жительница Уфы поверила видеоролику и решила связаться с магом.
В ходе общения потерпевшая рассказала о своей нелегкой судьбе и озвучила два главных вопроса, которые необходимо решить – это вернуть к былым отношениям мужчину и избавить маму от алкоголизма. Аферист, в свою очередь, пообещал, что после определенных обрядов, жизнь ее изменится. Женщина для получения желаемого пришлось опустошить кошелек на 10 тысяч рублей. После чего лже-экстрасенс перестал выходить на связь.
пресс-служба МВД Башкирии
Сейчас следствие проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Полиция напоминает, что лже-целители и экстрасенсы говорят то, что хотят услышать обратившиеся к ним граждане за помощью. Они, заманивая к себе, обещают, что любая проблема им подвластна. Многие, попадая под такое влияние, перечисляют нужную сумму и ждут чуда. Предупредите своих близких, возможно, именно они подумывают решить проблемы при помощи мошенников.