Жительница Уфы лишилась денег, поверив лже-экстрасенсу

В ходе общения потерпевшая рассказала о своей нелегкой судьбе и озвучила два главных вопроса, которые необходимо решить – это вернуть к былым отношениям мужчину и избавить маму от алкоголизма. Аферист, в свою очередь, пообещал, что после определенных обрядов, жизнь ее изменится. Женщина для получения желаемого пришлось опустошить кошелек на 10 тысяч рублей. После чего лже-экстрасенс перестал выходить на связь.

пресс-служба МВД Башкирии