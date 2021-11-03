В Уфе в рамках программы поддержки местных инициатив благоустроят школьный двор

В благоустроенный парк решили превратить двор уфимской школы №113. Учебное учреждение носит имя Героя Советского Союза Ивана Рыбалко. Теперь перед зданием будет зона отдыха для мам с детьми и пенсионеров.

По той же программе в Демском районе удалось установить современную спортивную площадку с резиновым покрытием и ограждением. А жителям улицы Гилева постелили асфальт за 10% от стоимости. Теперь в их переулке появилась благоустроенная дорога вместо глины и грязи. С момента запуска программы поддержки местных инициатив в Демском районе уже полностью реализованы 15 проектов. Сейчас открыт прием заявок на 2022 год.