В Уфе нашли тело пропавшего 34-летнего мужчины

Поиски 34-летнего уфимца окончились трагедией. Рубэна Тайфурова искали больше 1,5 месяцев - мужчина пропал при загадочных обстоятельствах 16 сентября.

К поискам Рубэна Тайфурова незамедлительно приступили волонтеры ПСО "Лиза Алерт". Они сделали все возможное, чтобы найти уфимца.

Вчера, второго ноября, добровольцы свернули поиски. К сожалению, Рубэн Тайфуров был найден мертвым. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели жителя Уфы.