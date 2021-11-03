Известные жители Башкирии приняли участие в переписи населения

Перепись имеет огромное значение, потому что касается вопроса языков народов России. Как ученый в области социологии, истории, языкознания я изучаю вопрос сохранения языков. Сам владею русским, башкирским, татарским и конечно же своим родным чувашским языками. Смысл и триумф нашего государства в том, что мы живем в содружестве, уважая каждый народ, его язык и культуру. Наши дети, внуки должны знать язык своих отцов, матерей. Хотя бы как звучат на их родном языке «мама», «отец», «бабушка», «дедушка».

Борис Гордеев, полковник в отставке, ветеран боевых действий, бывший командир сводного отряда МВД по РБ в Чеченской республике