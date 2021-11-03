Известные жители Башкирии приняли участие в переписи населения

В России с 15 октября по 14 ноября 2021 года проходит Всероссийская перепись населения. Спортсмены, певцы, актеры и другие популярные люди в Башкортостане приняли в ней участие, а также рассказали, что про нее думают и почему важно заявить о себе.
Любовь к творчеству у меня начиналась с интереса к игре на курае. Это национальный инструмент башкир. В нашей семье с детства прививали уважение к своим корням и народам, которые живут по соседству с нами. В семье говорили на башкирском языке, пели песни, читали книги и изучали историю. Не удивительно, что и мои первые песни написаны на родном языке. Я всегда хотел внести вклад в развитие своего народа. Счастлив видеть, что моё творчество объединяет многонациональный народ не только в республике, но и по всей стране. Я хочу видеть развитие башкирской культуры, моей республики и чтобы молодое поколение не забывало о своих корнях. Именно поэтому я принял участие во Всероссийской переписи населения.Радик Юльякшин, заслуженный артист Башкортостана
Я переписалась достаточно быстро, на все 33 вопроса ответила минут за 15. Особенно важный вопрос, я считаю, о национальной принадлежности. Я родилась за пределами республики, но мое становление как спортсмена прошло именно здесь. Я всегда чувствовала и чувствую поддержку родного народа, башкортостанцев. Когда выступаю на международных соревнованиях, я защищаю честь Башкортостана.Тамара Тансыккужина, семикратная чемпионка мира по шашкам
Я прошла перепись в числе первых и обратила внимание, как корректно и емко составлены вопросы, суперпрофессионалы работали. Минимум личной информации и в то же время богатейший материал для ученых. Это мировой опыт – все страны проводят переписи и бояться ее как-то даже странно. Собранная статистика показывает наши слабые места, помогает увидеть тенденции в обществе. Да, рай на земле перепись не создаст, но совершенно точно поможет убрать то, что мешает развиваться дальше. Татары очень активно участвуют в жизни республики, в том числе участвуют в переписи, так как понимают, насколько важны сведения о каждом из нас для развития республики и укрепления дружбы между народами. Все мы единый народ – россияне и делить нам нечего, нужно вместе работать на процветание Родины.Римма Утяшева, депутат Госдумы, председатель Совета национально-культурной автономии татар Башкортостана
Перепись - это прежде всего планирование будущего – где нужны будут школы, где нужно открывать новые предприятия, а где не хватает жилья. Это очень важно, особенно для наших детей, ведь принятые по итогам переписи решения будут касаться их. Какую национальность указывать – личное дело каждого человека. Я всегда пишу «мишарин» и жители моей деревни так пишут. Для меня это важно, если я запишусь кем-нибудь другим, то как будто предам память своих предков. Насколько я знаю, все мои односельчане такого же мнения.Фадис Ганиев, певец, народный артист Башкортостана
Как я это понимаю: перепись позволяет узнать, в том числе по нашему региону, сколько жителей и в каких условиях у нас проживает. На основании этих цифр определяются, возможно, и бюджеты регионов, господдержка, федеральные программы, которые работают на развитие инфраструктуры, улучшение жизни людей, их благосостояния. Наверное, в том числе от переписи зависит и обеспечение медикаментами наших больниц, какие-то другие важные меры федерального уровня. Нас переписчик дома не застал. В почтовом ящике мы обнаружили извещение. Я позвонил по указанному номеру и принял участие в переписи населения по телефону. Очень удобно.Максим Чудов, российский биатлонист, шестикратный чемпион мира
Я родился в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района. В Дюртюлинском и Илишевском районе издавна живут башкиры. А раз башкир, гордись своей национальностью! И конечно перепись нужна: для экономики, для реализации задуманных планов.Фидан Гафаров,актер, певец, народный артист Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Российской Федерации
Моя семья уже прошла перепись населения, сама я обязательно сделаю это в ближайшие дни. В период локдауна как раз появится свободное время для этого. Считаю, что участвовать в переписи важно и нужно — чтобы понимать обстановку в стране, чтобы своими ответами влиять на статистику, а значит и на внутреннюю политику.Рушана Валиева,финалистка проекта «Голос»
Очень радует, что в этой переписи применяются современные технологии и необязательно ждать переписчика, можно все сделать дистанционно. Моя большая семья так и сделала. Мы русские - так и записались. Я уверен, что благодаря цифровизации, итоги переписи опубликуют раньше и они будут точнее и эффективнее, чем все прошлые, что поможет более точечно решать социальные проблемы людей.Алексей Радченко, актер, шоумен, ведущий
Одна из задач переписи – планировать уровень социальных гарантий. Правительству ведь нужно знать демографическую ситуацию, чтобы грамотно распределять бюджетные деньги. Чтобы все средства доходили до людей в нужно объеме. Поэтому каждый должен относиться к переписи с большой долей ответственности!Фина Валеева, народная артистка РБ, актриса Уфимского государственного татарского театра «Нур»
Мои родители всегда имели активную гражданскую позицию, участвовали в выборах, переписях населения, и я тоже не привыкла быть в стороне. Я прошла перепись дистанционно, ответив на все предложенные вопросы. Считаю это важным, ведь так государство получает статистику: сколько граждан в стране, какой национальности, в каких условиях они живут и так далее. И мы не просто заполняем анкету, мы рассчитываем, что через несколько лет наши ответы отразятся на качестве жизни – будут построены новые школы, там, где их не хватает, будет оказана нужная государственная поддержка.Анастасия Иванова,победительница Всероссийского фестиваля-конкурса эстрадной чувашской песни «Кĕмĕл сасă - 2020» («Серебряный голос - 2020»)
Я прошла перепись на прошлой неделе, посетила переписной участок, он находится рядом с нашей филармонией. Очень удобно и быстро — ответы на вопросы заняли всего 15 минут. Для меня перепись важна с точки зрения, сколько человек проживает в каждом городе или селе, также важна численность населения по национальностям. Интересно узнать, например, сколько марийцев проживает в Нефтекамске, сколько – по всей республике. С годами хочется вникать в эти процессы все больше. Жить по принципу «день прошел и ладно» не получается, нужно думать о настоящем и о будущем. Перепись населения – как раз про это.Раисия Исанбаева, артист-вокалист (солист) Нефтекамской государственной филармонии
Перепись имеет огромное значение, потому что касается вопроса языков народов России. Как ученый в области социологии, истории, языкознания я изучаю вопрос сохранения языков. Сам владею русским, башкирским, татарским и конечно же своим родным чувашским языками. Смысл и триумф нашего государства в том, что мы живем в содружестве, уважая каждый народ, его язык и культуру. Наши дети, внуки должны знать язык своих отцов, матерей. Хотя бы как звучат на их родном языке «мама», «отец», «бабушка», «дедушка».Борис Гордеев, полковник в отставке, ветеран боевых действий, бывший командир сводного отряда МВД по РБ в Чеченской республике