В Башкирии мужчина попытался пронести в суд нож

Известно, что мужчина был приглашен в суд в качестве свидетеля на один из гражданских процессов. На входе горожанина попросили выложить все запрещенные к проносу предметы. Мужчина спокойно отдал складной нож и заверил, что больше запрещенных предметов у него нет.