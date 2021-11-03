В Башкирии мужчина попытался пронести в суд нож

В Салавате местный житель попытался пронести на заседание суда нож. Об этом сообщает пресс-служба ФССП региона.
Известно, что мужчина был приглашен в суд в качестве свидетеля на один из гражданских процессов. На входе горожанина попросили выложить все запрещенные к проносу предметы. Мужчина спокойно отдал складной нож и заверил, что больше запрещенных предметов у него нет.
Однако при прохождении через металлоискатель у мужчины были найдены газовый баллончик и нож, встроенный в ремень. За попытку скрыть предметы на горожанина составили административный протокол.
Фото: ФССП.