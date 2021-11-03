Житель Уфы пытался зарезать своего младшего брата

В Уфе произошел вооруженный семейный конфликт. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Фото №1 - Житель Уфы пытался зарезать своего младшего брата

57-летний местный житель напал с ножом на 52-летнего брата. Известно, что родственники живут вместе и часто ссорятся. Во время очередного конфликта уфимец схватил нож и начал угрожать брату убийством. Он успел ударить его в кисть правой руки.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Ему был причинен легкий вред здоровью. Его старший брат раскаялся в содеянном. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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