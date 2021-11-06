До завершения конкурса «Вкусы России» остался 1 день

В России проходит масштабный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Любой желающий может отдать свой голос любимому продукту.
С 20 октября до 7 ноября жителей Башкирии призывают голосовать за родные продукты. Пока самым любимым брендом жителей региона оказался Башкирский учпочмак.
Чтобы отдать голос любимому продукту нужно: перейти по ссылке, выбрать из списка необходимый регион и название бренда.
В этом сезоне Башкирию представляют целых 15 башкирских брендов: Башкирский учпочмак, Башкирский талкан, Ремесленный шоколад из Башкирии, Башкирский соус, Вяленое филе страуса из Башкирии, Башкирский кумыс, Башкирская безалкогольная медовуха, Бурзянский бортевой мёд, Федоровский гусь, Башкирский выдержанный сыр, Башкирский сыровяленый казы, Башкирский корот, Башкирский медовый сыр, Минеральная вода «Кургазак» и, конечно же, Башкирский мёд!
До завершения голосования остался всего 1 день. Жителей Башкирии призывают активнее голосовать за родные продукты.
Справка:
Конкурс «Вкусы России» призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России.
В 2020 году участие в народном голосовании конкурса приняли свыше 1 миллиона россиян, которые определили трех фаворитов среди почти 500 брендов.