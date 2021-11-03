Жители Уфы назвали сумму, необходимую для комфортной жизни в локдаун

В исследовании приняли участие представители экономически активного населения России. Выяснилось, что самые высокие запросы к бюджету на время локдауна у жителей Москвы. Им потребуется 55 тысяч рублей на одну нерабочую неделю. На втором месте – жители Санкт-Петербурга (47 тысяч рублей). Жители Волгограда, Казани и Омска будут чувствовать себя комфортно в нерабочую неделю с 37 тысячами рублей.