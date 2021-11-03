В Башкирии всё больше антипрививочников меняют своё мнение

В Башкирии продолжается прививочная компания против коронавируса. Пока многие идут уже за вторым компонентом вакцины, некоторые только принимают решение привиться.

В частности, кардинально меняют своё мнение антипрививочники, которые тяжело перенесли болезнь. Некоторые из них рассказали свою историю изданию ГорОбзор.ру.

28-летняя Татьяна из села Месягутово боялась за здоровье своего сына, который находился на грудном вскармливании. Однако после долгих раздумий и большого количества научной информации девушка и её супруг сделали прививку.

А вот мнение 53-летнего жителя Салавата поменяла смерть друга. До этого мужчина даже не верил в существование вируса. Поэтому и не думал о том, чтобы защищаться от коронавируса.

81-летняя жительница Уфы Надежда Федоровна долго сомневалась в вакцинации, но не успела и заболела. Теперь после выздоровления женщина обязательно пройдет вакцинацию.