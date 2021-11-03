Жительница Башкирии прошла вакцинацию после встречи с тяжелой болезнью

В Башкирии продолжаются мероприятия по вакцинации населения от коронавируса. Всё больше антипрививочников меняют своё мнение после реального столкновения с болезнью. Они рассказывают журналистам свои истории.

Фото №1 - Жительница Башкирии прошла вакцинацию после встречи с тяжелой болезнью

Так, 58-летняя Галия из села Махмутово рассказала журналистам газеты «Абзелил», что долго не могла принять решение о вакцинации. Она считала, что болезнь обойдёт её стороной. К сожалению, Галия заболела и перенесла болезнь крайне тяжело: она не могла ни есть, ни пить. Даже от простой воды женщине было плохо.

После такого неприятного опыта Галия приняла чёткое решение вакцинироваться от коронавируса. Недавно она получила первую прививку.

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