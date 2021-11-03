В Башкирии показали тренировки представителей смешанных единоборств ММА

Продолжают работу и тренировки представители смешанных боевых единоборств ММА Башкортостана. Спортсмены 16 лет и старше завершили региональные учебно-тренировочные сборы. Бойцы младше 15 лет готовятся к республиканскому юношескому турниру. Кроме этого, сразу трем башкирским наставникам присвоили квалификацию тренера Союза ММА России по итогам международного семинара.

Схватывает на лету и тут же отрабатывает новые приемы на сопернике. 13-летняя Рузанна Файзуллина предпочла смешанные единоборства ММА другим видам спорта. Одна из самых младших в группе, она занимается наравне с ребятами, уже трижды выступала на турнирах по грэпплингу. С каждого соревнования спортсменка привозила медаль.

Сейчас спортсмены готовятся к республиканскому турниру среди юношей не старше 15 лет. Они еще не знают, состоятся ли соревнования, но быть готовыми к выходу на ковер ребята обязаны.

Продолжают свою работу и тренеры, причем не только на занятиях в зале. С новыми знаниями вернулись домой сразу три башкирских наставника ММА. В Омске состоялся международный семинар, в котором приняли участие более 50 тренеров со всей страны, в том числе из Казахстана и Таджикистана. Данное мероприятие проводилось с целью обучения и систематизации подготовки наставников смешанных единоборств. По его итогам участникам семинара были присвоены квалификации тренеров детских и взрослых команд по ММА.