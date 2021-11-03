Спортшколы из Башкирии примут участие во всероссийском конкурсе среди организаций допобразования

Спортшколы из Стерлитамака, Нефтекамска, Альшеевского района представят республику на всероссийском конкурсе среди организаций дополнительного образования.
Отличившихся на региональном этапе наградили в Управлении по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Башкортостана. Оценивали не только и не столько результаты воспитанников, сколько системную работу – как выстраивается алгоритм тренировок, оргмоменты.
В Нефтекамской детско-юношеской спортшколе тренировки продолжаются и сейчас, правда, численность участников занятий, к примеру, по фитнес-аэробике, сокращена. Все в соответствии современными требованиями Роспотребнадзора. Останавливать тренировочный процесс чемпионкам страны, Европы и мира было бы опрометчиво. Ведь к этим успехам шли четверть века – фитнес-аэробика культивируется в Нефтекамске с 1995 года. И впереди важные соревнования.
Подобные достижения стали возможны благодаря выстроенной работе и Федерации фитнес-аэробики и детско-юношеской спортшколы №2 в Нефтекамске. Системный подход учреждения оценили на региональном уровне, присудив победу среди городских организаций дополнительного образования.
Давлекановская спортшкола «Самбо-75», коллектив которой занял второе место на региональном этапе в номинации «Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности». Здесь культивируют дзюдо и самбо, среди воспитанников есть чемпионы мира и Европы. В том числе Татьяна Никитина и Игорь Кузьмин. Сегодня в отделениях борьбы, настольного тенниса, волейбола и русской лапты занимаются 400 школьников города.
Отличившихся наградили в Управлении по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва Башкортостана. Отметили прогресс в некоторых районах в организации спорта и физкультуры, в частности, в Архангельском.
И такой опыт работы тоже оценивался при проведении регионального этапа всероссийского конкурса. Теперь победители отправятся в финал, а уступившие – проводить работу над ошибками.