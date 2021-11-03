Артист из Башкирии рассказал, почему решился на вакцинацию

Эпидемиологическая ситуация в Башкирии остаётся напряженной. По словам специалистов, только вакцина может остановить распространение коронавируса.
Вакцинацию многие жители региона встретили негативно. Каждый по своей причине не верил в силу медицины. Однако после личного столкновения с заболеванием многие антипрививочники поменяли своё мнение.
Так, изданию «Асылыкуль» о своём опыте вакцинации рассказал давлекановский артист Артем Машков из Районного дворца культуры, который раньше настороженно относился к вакцинации.