Артист из Башкирии рассказал, почему решился на вакцинацию

Когда стало понятно, что пандемия не отступает, вирус постоянно мутирует, а ситуация становится все сложнее, началась переоценка ценностей. Я понял, что должен взять ответственность за себя, за семью. Тем более мои близкие тоже болели коронавирусом, я не хотел, чтобы это продолжалось, поэтому принял решение - надо вакцинироваться. Теперь спокойно работаю, провожу мероприятия.

Артем Машков