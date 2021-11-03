Артист из Башкирии рассказал, почему решился на вакцинацию

Эпидемиологическая ситуация в Башкирии остаётся напряженной. По словам специалистов, только вакцина может остановить распространение коронавируса.

Фото №1 - Артист из Башкирии рассказал, почему решился на вакцинацию

Вакцинацию многие жители региона встретили негативно. Каждый по своей причине не верил в силу медицины. Однако после личного столкновения с заболеванием многие антипрививочники поменяли своё мнение.

Так, изданию «Асылыкуль» о своём опыте вакцинации рассказал давлекановский артист Артем Машков из Районного дворца культуры, который раньше настороженно относился к вакцинации.

Когда стало понятно, что пандемия не отступает, вирус постоянно мутирует, а ситуация становится все сложнее, началась переоценка ценностей. Я понял, что должен взять ответственность за себя, за семью. Тем более мои близкие тоже болели коронавирусом, я не хотел, чтобы это продолжалось, поэтому принял решение - надо вакцинироваться. Теперь спокойно работаю, провожу мероприятия.

 Артем Машков
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