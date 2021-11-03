В Башкирии велогонщики подводят итоги сезона

Башкирские велогонщики готовятся к экзаменам и к сезону. В уфимском велоцентре «Агидель» подводят итоги минувшего лета. Всего в 2021 году прошло 40 всероссийских соревнований. Из них в 19 башкирским спортсменам удалось завоевать призовые места.

Велогонщики пользуются последними сухими днями осени, потом придется держать себя в форме благодаря кроссам, лыжам и тренажерам. Расположенный поблизости от велобазы спорткомплекс»"Биатлон» – отличная площадка для тренировок, сюда будут приходить и зимой. Иначе представители уфимского центра «Агидель» могут потерять место в составе сборной России.

Среди подающих надежды – Кристина Гильфанова из Белорецка. В нынешнем году дебютировала на первенстве мира. На российских состязаниях в гонке с раздельного старта стала пятой, а в групповой – второй. Так отобралась на международные соревнования.

Прежде, чем составить серьезную конкуренцию сначала на республиканском и российском уровне, а потом и на международном, Кристина переехала из Белорецка в Уфу. В велоцентре «Агидель» живет, учится и тренируется пятый год. Ее успехи – результат селекционной работы, которую проводят не где-нибудь, а в башкирских городах и районах. Их ищут по всей республике, у велоцентра «Агидель» в регионе фунционирует больше десяти филиалов. Оттуда ребята и приезжают в Уфу, где живут, учатся и тренируется – четкий режим позволяет выработать характер, волю и силу для достижения побед.

Маргарита Кондрашова приехала на просмотр в Уфу из Ишимбая. Летом случилась досадная травма, из-за которой мама с трудом отпустила дочь, но девочка мечтает заниматься велоспортом.

И вот таких ребят, которые мечтают заниматься, тренироваться и побеждать не смотря ни на что и ищут, чтобы в уфимском велоцентре «Агидель» они научились спортивному мастерству. По сути, от детей нужно только желание, от родителей – согласие. Все остальное в спортшколе отработано до автоматизма. Именно здесь в свое время получил путевку на олимпийские соревнования, а потом и в профессиональные клубы двукратный чемпион мира Евгений Петров. Воодушевляет и пример победительницы первенства мира Айгуль Гареевой, которую прозвали чекмагушевским самородком. Как показал опыт, таких самородков в Башкортостане немало, но они нуждаются в поддержке. И ее можно найти в уфимском велоцентре.