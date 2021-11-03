В Башкирии труп пенсионерки неделю гнил в квартире с мусором

В Стерлитамаке жильцы одного из домов по улице Артёма стали свидетелями жуткого происшествия. В квартире заваленной мусором скончалась 63-летняя пенсионерка. Подробности инцидента сообщает издание КП-Уфа.

У одного из домов скопилась огромная куча мусора. Его вытащили из квартиры, в которой скончалась местная жительница с синдромом Плюшкина. Много лет пенсионерка таскала мусор в своё жилище. Но недавно просто перестала появляться во дворе.

Соседи забили тревогу, когда по подъезду начал разноситься едкий неприятный запах. Жильцам удалось связаться с дальними родственниками женщины, которые, открыв квартиру, увидели страшное: пенсионерка скончалась.

Специалисты отметили, что тело несчастной пролежало среди мусора около 5 дней. Соседи сообщают, что женщина жила совсем одна: ни мужа, ни детей у неё нет. Она лишь изредка подкармливала дворовых кошек и коллекционировала содержимое свалок.

Оказалось, жильцы дома не раз обращались в правоохранительные органы из-за запаха мусора в доме. Женщину даже штрафовали. Однако пенсионерку это не остановило.