В Башкирии труп пенсионерки неделю гнил в квартире с мусором

В Стерлитамаке жильцы одного из домов по улице Артёма стали свидетелями жуткого происшествия. В квартире заваленной мусором скончалась 63-летняя пенсионерка. Подробности инцидента сообщает издание КП-Уфа.
У одного из домов скопилась огромная куча мусора. Его вытащили из квартиры, в которой скончалась местная жительница с синдромом Плюшкина. Много лет пенсионерка таскала мусор в своё жилище. Но недавно просто перестала появляться во дворе.
Соседи забили тревогу, когда по подъезду начал разноситься едкий неприятный запах. Жильцам удалось связаться с дальними родственниками женщины, которые, открыв квартиру, увидели страшное: пенсионерка скончалась.
Специалисты отметили, что тело несчастной пролежало среди мусора около 5 дней. Соседи сообщают, что женщина жила совсем одна: ни мужа, ни детей у неё нет. Она лишь изредка подкармливала дворовых кошек и коллекционировала содержимое свалок.
Оказалось, жильцы дома не раз обращались в правоохранительные органы из-за запаха мусора в доме. Женщину даже штрафовали. Однако пенсионерку это не остановило.
Пользователи сети высказали опасение, что таких случаев во время пандемии может быть не мало. Стоит знать хотя бы соседей по своей площадке, чтобы вовремя забить тревогу в случае трагедии.