Врачи Башкирии попросили о льготном проезде

Профсоюз медицинских работников Башкирии обратился к региональным перевозчикам с просьбой. Владельцев маршрутных такси и таксопарков попросили ввести льготный проезд врачам.

В открытом обращении медицинское сообщество просит поддержать медработников, сотрудников инфекционных госпиталей, участковой службы, скорой помощи. В качестве признательности за нелёгкий труд медики просят о льготном проезде.